Məşhur ulduz yayılan əxlaqsız videosu haqda danışdı: "Ailəmlə izlədik"

"Hollivud" ulduzu Paris Hilton məşhur seks videosu ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur ulduz 20 yaşında olarkən çəkilmiş video görüntüləri haqqında danışarkən çox məyus olub.

Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq psixoloji problemlər yaşadığını etiraf edən Paris Hilton deyib: "Görüntülər bütün mətbuat orqanlarında var idi, ailəmlə birlikdə gözyaşları içərisində izləməyə məcbur qaldıq. Çox kədərli idi".

O sevgilisi tərəfindən satılan kasetin meydana çıxmasının ardından həyatının bitdiyini düşündüyünü söyləyib.

P. Hilton onu da qeyd edib ki, bu hadisə həyatının sonunadək zərərli olaraq qalacaq.

Qeyd edək ki, P. Hilton yaxın günlərdə məktəbdə yaşadığı cinsi istismarı da etiraf etmişdi.

