Çavuşoğludan yeni dəhliz layihələri ilə bağlı AÇIQLAMA

“Ermənistan və Azərbaycan nəqliyyat və enerji dəhlizi layihələri üzərində işləyir və Türkiyə bunu dəstəkləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib.

Onun sözlərinə görə, Qafqazda Azərbaycanın 30 illik işğaldan sonra torpaqlarını geri alması ilə sabitlik, rifah və sülh üçün fürsət yaranıb.

“Türk Şurasına böyük maraq var. Şura get-gedə daha əlaqəli, görünən və təsirli bir regional təşkilata çevrilir. Başqa təşkilatların və ölkələrin Şuraya müşahidəçi və ya başqa statuslar altında necə daxil edilməsi ilə bağlı meyarları müəyyənləşdirməyə çalışırıq”, - M.Çavuşoğlu qeyd edib.

