Türkiyənin “Baykar” şirkəti tərəfindən yerli və milli imkanlar hesabına hazırlanan “ Akıncı” taktiki pilotsuz uçuş aparatının ilk sınaq atışları baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışlar zamanı "Roketsan" şirkətinin istehsalı olan MAM-C, MAM-L və ilk dəfə istifadə olunan MAM-T sursatları ilə hədəflər dəqiqliklə vurulub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

