Türkiyəli iş adamı Cüneyid Yılmaz 14 yaşlı qızı Zeynəb Yılmazı boğaraq öldürüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı daha sonra şəxsi tapançası ilə intihar edib.

Təxminən 5 ildir psixoloji problemlərinə görə müalicə olunan Cüneyid Yılmaz yazdığı 6 səhifəlik məktubda baş verənlərə görə həyat yoldaşını günahlandırıb. O qeyd edib ki, həyat yoldaşı onu başqa biri ilə aldadıb və olanların tək günahkarı odur.

