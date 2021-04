Daha bir ölkə rusiyalı diplomatları deportasiya edir

Slovakiya Baş naziri Eduard Heger Rusiyanın Bratislavadakı səfirliyində çalışan üç rusiyalı diplomatın mövcud geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq bir həftə içində ölkəni tərk etmələrini söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş nazir açıqlamasında əlavə edib ki, bu qərar həm də Çexiyadakı vəziyyətlə əlaqədardır.



Rusiya XİN-in sözçüsü Mariya Zaxarova rəsmi Bratislavanın rusiyalı diplomatları deportasiya etmək qərarı ilə bağlı açıqlama verib.

O bildirib ki, bu qərardan məyusdurlar və məsələ ilə bağlı cavab gecikməyəcək.

