Gəlinini sevgilisi ilə birlikdə yataq otağında tutdu, hər ikisini öldürdü.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin Afyonkarahisar bölgəsində baş verib.



Belə ki, oğlu şəhərdən kənarda işləyən Nuraddin adlı şəxs evə gələrkən gəlinini yataq otağında başqa bir şəxslə tutub. Bundan sonra onların hər ikisini güllələyib.

Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları və həkimlər hər iki şəxsin öldüyünü təyin edib.

Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb.

azxeber



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.