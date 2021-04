Rusiya Ermənistana barmaq SİLKƏLƏDİ: Revanş haqqında düşünməyin

Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova aprelin 22-də brifinq keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki,onun Azərbaycan və Ermənistan arasında olan gərgilik haqqında açıqlamalarını siyasi analitik, “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu şərh edib. Politoloq deyir ki, Mariya Zaxarova cümlələri elə seçib ki, hər iki tərəf “payını” alsın. Bu açıqlamada həm Bakıya, həm də İrəvana mesaj var.

“Bakıya mesaj budur ki, “davam haqqında düşünməyin”, ermənilərə isə mesaj budur ki, “revanş haqqında düşünməyin”. Ancaq Moskvaya da düşünmək üçün zəruri mesaj verilməlidir. Rusiya həqiqətən vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı deyilsə, lütfən Mariya Zaxarovanın birifnqlərində iştirak edən azərbaycanlı jurnalistlərdən biri ona bu sualı versin: “Bölgədə hazırki gərgin durumda Rusiya hərbçilərinin Qarabağda rəsmi Bakı ilə razılaşdırılmayan hərbi paradına nə ehtiyac var?”

Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova keçirdiyi brifinqdə deyib ki, “Çox böyük bədəl ödəndi. İnsanlar həyatını itirdi. Həm faciəli, həm də gələcəyə ümid verən bu andan dinc və yaradıcı məqsədlər üçün istifadə edilməlidir, daha vəziyyəti daha da gərginləşdirmək üçün yox. Yeni ayırıcı xətlər və qıcıqlandırıcılar yaratmağa ehtiyac yoxdur”.

Onun sözlərinə görə, çoxları davam və ya revanş almaq istəyir.

“Bəs məqsəd budurmu? Bu, sülhün əldə olunmasında faydalı olacaqmı? Bunun cavabı, məncə, aydındır. Xeyr, olmayacaq”- deyə M.Zaxarova bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.