“Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalnı aclıq aksiyasını dayandırmasa hər an ölə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun həkimləri açıqlama verib. Onlar bildiriblər ki, Navalnı 20 gündən çoxdur aclıq aksiyası keçirir və müxalifət lideri prosesi bir neçə saat da davam etdirsə nəticə ağır olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

