İki gün əvvəl Suriyadan İsrailə endirilən raket zərbəsi ilə bağlı dəhşətli iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Jerusalem Post” qəzetinin məlumatına görə, mərmi Dimona bölgəsindəki nüvə reaktorunun yaxınlığına düşüb. Fəsadlar qeydə alınmayıb.

Qeyd edək ki, İsrail və Suriya qarşılıqlı raket hücumlarına görə bir-birilərini ittiham edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.