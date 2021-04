Sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovun qalmaqallı videosu hətta ABŞ-ın məşhur kanalında yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin qalmaqallı görüntüləri Amerika Birləşmiş Ştatların ABC telekanalında yayımlanan "Cimmi Kimmellə birbaşa efir"də nümayiş olunub.

Qeyd edək ki, verilişin aparıcısı Mirələmov haqda deyib ki, bu adam Azərbaycanda məmurdur. Deyəsən Nyu-Yorka yeni qubernator tapmışıq.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

