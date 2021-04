“ABŞ prezidenti Co Bayden 1915-ci il hadisələri barədə “soyqırım” sözünü işlətməyə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb. ABŞ hökumətindəki mənbə agentliyə açıqlamasında bildirib ki, Bayden son anda fikrini dəyişə bilər.

Qeyd edək ki, ABŞ mediası Co Baydenin 24 apreldəki çıxışı zamanı qondarma hadisələr barədə “soyqırım” sözünü işlədəcəyini irəli sürüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

