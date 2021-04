ABŞ-dan sonra indi də bu ölkədə - Mirələmovun videosu manşet oldu / FOTO

Azərbaycanın sabiq deputatı yazıçı Hüseynbala Mirələmovun qalmaqallı video görüntüləri, Türkiyə xəbər saytlarında da yayılaraq böyük rezonansa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin məşhur “Haberler.com’’ saytı yayılmış biabırçı görüntülərə “Kameranın açıq olduğunu unudan millət vəkili əlini uyğunsuz yerə atdı. Qadının reaksiyası hər şeyi izah etdi’’ deyə başlıq verərək, xəbəri manşet edib.

Bundan başqa ötən sutka ərzində qardaş ölkənin 10-dan çox xəbər saytı, bu barədə yazaraq sabiq deputatın görüntülərini paylaşıb.

Həmin xəbər saytlarının görüntülərini təqdim edirik:

