UEFA 12 klubla bağlı qərarını AÇIQLADI

UEFA İcraiyyə Komitəsinin bugünkü iclasında Avropa Superliqasına qoşulan klublar müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda sözügedən layihənin qurucusu ola 12 kluba sanksiya tətbiq edilməməsi qərara alınıb.

Xatırladaq ki, aprelin 19-da İngiltərənin “Mançester Yunayted”, “Mançester Siti”, “Tottenhem”, “Liverpul”, “Çelsi”, “Arsenal”, İspaniyanın “Barselona”, “Atletiko”, “Real”, İtaliyanın “Milan”, “İnter” və “Yuventus” klubları Superliqa təşkil etdiklərini açıqlamışdı. Ancaq bu lahiyə artıq iflasa uğrayıb və “Real”la “Barselona”dan başqa bütün klublar turnirdən imtina ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.