“Rusiyalı hərbçilərin ölkə daxilində yerdəyişməsinin Putinlə Bayden arasında planlaşdırılan görüşlə əlaqəsi yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin metbuat katibi Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusunun addımları başqa ölkələr üçün təhdid təşkil etmir. Peskovun sözlərinə görə, ABŞ-ın əməlləri ilə bəyanatları üst-üstə düşmür və Vaşinqtonun dialoq çağırışları addımlarında əksini tapmır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

