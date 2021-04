Rusiyalı tarixçi erməniləri susdurdu: Özünüz də qondarma olduğunu yaxşı bilirsiz

Rusiyalı tarixçi Oleq Kuznetsov 1915-ci il hadisələri barədə iddilara münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o qeyd edib ki, ermənilər də bu olayların qondarma olduğunu yaxşı bilir:

“Ermənilər tarixi və qanuni sənədlərdə təbliğat terminini sübut edə bilməyəcəklərini yaxşı bilir. 1-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Osmanlıya qarşı bəzi addımlar atıldı. Təbii olaraq ermənilər müharibə bölgələrindən uzağa göndərildi. Onların əksəriyyəti İraqın şimalına və indiki Livan bölgəsinə göndərildi. Bu üzdən ermənilərə qarşı soyqırım törədildiyini deməkfantaziyadır. Soyqırım iddialarının irəli sürülməsi regional oyunun bir parçasıdır”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.