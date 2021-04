İrəvanda həbs olunan müxalifətçilərə dəstək mitinqi təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar məhkəmə binasına hücum ediblər. Polis binaya daxil olmaq istəyən nümayişçilərə müdaxilə edərək, onları həbs edib.

Tərəflər arasında toqquşmalar qeydə alınıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

