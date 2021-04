Krım sahillərində təlimlərə cəlb edilmiş Rusiya donanması bazalarına geri qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada 20 hərbi gəminin bazalara qayıtdığı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, ötən gün Müdafiə naziri Sergey Şoyqu ordunun qarşıya qoyulan tapşırığı uğurla yerinə yetirdiyini və təlimlərin başa çatdığını açıqlamışdı.



Anar Türkeş / Metbuat.az

