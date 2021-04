Polşanın paytaxtı Varşavada güləş üzrə Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışda 63 kq çəki dərəcəsində çıxış edən güləşçimiz Taleh Məmmədov 1/4 finalda Ermənistan təmsilçisi Qraçya Poqosyanı məğlub edərək yarımfinala yüksəlib.

