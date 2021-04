“Krım deyə bir məsələ yoxdur. Bu müzakirə oluna bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin metbuat katibi Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, prezident Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə mümkün görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə etməyə hazırdır. Peskovun sözlərinə görə, müzakirə olunan məsələlər arasında Krım mövzusu yer ala bilməz.

Anar Türkeş / Metbuat.az

