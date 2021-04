Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Universitetinə yeni rektoru təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının sərəncamına əsasən, Natiq Səhrab oğlu İbrahimov Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib.

