Rusiyada həbsdə olan müxalifət lideri Aleksey Navalnı aclıq aksiyasını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. Navalnı səhhətinin ağır olduğunu və qida qəbul etməyə başladığını bildirib. Navalnı etibar etdiyi həkimlərin onu müayinə etdiyini ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

