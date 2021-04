Moskva-Bakı reysi ilə uçan təyyarə Mineralnıy Vodı aeroportuna təcili eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tass agentliyi məlumat yayıb.

“Aeroflot” aviaşirkətinə məxsus təyyarə sərnişinlərdən birinin səhhətinin pisləşməsinə görə Mineralnıy Vodı hava limanına enib. Halı pisləşən sərnişin Minvodda qalıb. / Pravda az

