Tanınmış iş adamının cazibədar xanımla görüntüləri yayıldı - VİDEO

2 milyard dollar ələ keçirərək xaricə qaçan Türkiyənin tanınmış kriptovalyuta mübadiləsi şirkəti “Thodex”in qurucusu Fatih Faruk Özərlə münasibətlə olan Eslem açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı ilə görüntüləri yayılandan sonra danışan internet fenomeninin sözlərinə görə, Fatihin ailəsi çox imkanlı olub. İş adamı əyləncəsi üçün çoxlu pullar xərcləyib. Bahalı otellərdə, əyləncə mərkəzlərində əylənib. Xanım bildirib ki, Fatih qısqanc olduğu üçün ayrılıblar.

Qeyd edək ki, Avropaya qaçan Fatih barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib.



