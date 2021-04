Biləsuvar rayonunda daha bir məktəbdə tədris onlayn rejimdə davam etdiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna səbəb Bəydili kənd orta məktəbinin bir neçə müəlliminin koronavirusa yoluxması olub.

Qeyd edək ki, bundan öncə də rayondakı Nizami məktəbi koronavirusa görə fəaliyyətini dayandırmışdı.

