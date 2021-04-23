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35 qadınla eyni anda sevgili olan kişidən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL: Etdiklərinə inanmaq olmur / VİDEO

35 qadınla eyni anda sevgili olan kişidən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL:
21:12 23 Aprel 2021
560 Dünya
Anar Türkeş
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Yaponiyada 35 qadınla eyni anda münasibət saxlayaraq onlara evlilik vəd edən 39 yaşlı Miyaqava adlı şəxs həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o saxtakarlıqda ittiham edilir. Məsələ burasındadır ki, 39 yaşlı şəxs “sevgili” olduğu xanımların hər birinə fərqli doğum tarixi deyib. O, bu üsulla onlardan bahalı hədiyyələr alıb. Onun gəlir əldə etmək üçün yalan danışması məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olub. 39 yaşlı yaponun yalanı sevgili olduğu xanımların bir-birilərini tanımasından sonra üzə çıxıb. Qadınlar bir araya gələrək yaponu polisə şikayət ediblər. Araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az


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