Erməni patriarx: 1915-ci il hadisələrini siyasi alətə çevirməyin

"Bəzi ölkələrin xalqımızın acısını və əcdadlarımızın müqəddəs xatirəsini gündəlik siyasi məqsədlər üçün alətə çevirməsini görmək bizi üzür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə ermənilərinin patriarxı Sahak Maşalyan deyib.

1915-ci il hadisələri ilə bağlı açıqlama yayan din xadimi bildirib ki, türklər və ermənilər arasında sülh, dostluq və qardaşlığı təşviq və müdafiə etməkdə davam edəcəklər: "Bizdən əvvəlki mərhum patriarxlarımız da belə ediblər. 106 il əvvəl baş vermiş hadisələri min illik ortaq tarixin acı bir istisnası kimi görüb, münasibətlərimizi qonşuluq və mənfəət üzərində yenidən qurulmasını təşviq edəcəyik.

Türkiyə və Ermənistan qonşu dövlətlərdir. İnanıram ki, tanrının köməyi ilə türk-erməni münasibətlərində qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr daha güclü şəkildə təmin olunacaq. Türkiyə və Ermənistanın rəsmi qurumları arasında əlaqələrin qurulmasını ümidlə gözləyirik".

Din xadimi müxtəlif ölkələri 1915-ci il hadisələrini müzakirə etməməyə çağırıb. / Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.