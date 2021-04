Sakit okeanı üzərindən Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşan ABŞ-a məxsus “RC-135W” kəşfiyyat təyyarəsinin qarşısı rus qırıcıları tərəfindən alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəşfiyyat təyyarəsi radar sistemləri tərəfindən müəyyən edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir:

“Rus radar sistemləri Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşan yad qüvvə aşkar etdi. Dərhal MİG-31 döyüş təyyarəsi havaya qaldırıldı. Müdaxilə nəticəsində ABŞ təyyarəsi uzaqlaşdırıldı”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

