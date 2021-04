Hindistanda soyğunçu ələ keçirdiyi çantanı içinə baxanda çox təəssüflənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğru çantanın içində çox sayda koronavirus peyvəndinin olduğunu görəndən sonra onları geri qaytarmaq qərarına gəlib. O geri qaytardığı çantanın içinə “üzgünəm içində peyvənd olduğunu bilmirdim” sözlərinin yazıldığı vərəq də qoyub. O, çantanı tanımadığı şəxs vasitəsilə polis məntəqəsinə göndərib.

Soyğunçunun həbs edilməsi üçün araşdırmalar davam edir.



