Donetskdə rusiyameyilli separatçılar dronlarla Ukrayna ordusunun mövqeyinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Avia.pro portalı məlumat yayıb. Məlumata görə, irimiqyaslı hücum zamanı ordunun 82-ci tədarük taburunun mövqeləri hədəfə alınıb. Əməliyyat zamanı azı 8 hərbi avtomobil və texnika sıradan çıxıb. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Ukrayna ordusunun hansı cavab addımı atdığı məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.