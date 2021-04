Günün qoroskopu: Problemlərin həllində qeyri-standart variantları seçin

Qoç - günlə bağlı planlar quranda unutmayın ki, hətta ən sadə və asan işlərin həlli nəzərdə tutulduğundan artıq vaxt alacaq. Yolda ləngimə, təxirəsalma riskləri də az deyil. Yolda gecikmələr ola bilər. Ona görə də gecikmələrlə barışmayan insanlarla bu gün görüş təyin etməyin. Vəd edilən görüşə vaxtında qatılmaq asan olmayacaq.

Günün ikinci yarısında səhhətinizdə problemlər ola bilər. Meteohəssas insansınızsa, özünüzdən muğayat olun. Kompüter arxasında çox vaxt keçirmək, uzun müddət televizora baxmaq məsləhət deyil.

Gözləriniz tez yorulacaq.

Buğa - yaxın gələcəklə bağlı planlar qurursunuz. Nəyi həyata keçirmək istədiyinizi müəyyənləşdirin. Əfsuslar olsun ki, bir sıra məsələlərdə sizi pərişanlıq gözləyir.

Günün maliyyə fonu uğursuz olduğundan bədxərcik etməyin, spontan alış-verişə varmayın. İşgüzar səfər və ya səyahət uğursuz alınacaq. Çoxdankı tərəfdaşlardan biri ilə münasibətlər korlana bilər.

Günün ikinci yarısında müsbət təmayüllərin təsiri güclənəcək. Yaxınlarınızla münaqişə və ciddi ixtilaflara səbəbkar olmayın. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq.

Əkizlər - xüsusilə diqqətli və səbrli olun. Həmkarlar, işgüzar tərəfdaşlar və işdəki rəhbərliklə təmaslarda diqqətli olun. Yalnız belə olarsa, sonradan uzunmüddətli münaqişələrə təməl olacaq mübahisənin qarşısını ala bilərsiniz. Birgə fəaliyyət üçün əlverişsiz zamandır.

Günün ilk yarısından başlayaraq müstəqil çalışmağa başlayın.

Maliyyə məsələləri ilə bağlı problemlər yaranarsa, yaşlı qohumlar və təcrübəli dostların məsləhətlərinə qulaq asın.

Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Güzəştə gedin, təmaslardakı harmoniyanı qoruyun.

Xərçəng - günün ilk yarısı uğurlu olacaq. Qərarları vaxtında qəbul edərək qətiyyətli addımlar atsanız, göstərdiyiniz səylər peşəkar fəaliyyət sahəsində ciddi irəliləyişlə sonuclanacaq.

Əzəli rəqibi üstələmək, bədxahları pərişan etmək şansları var. Karyera, maliyyə məsələləri, şəxsi həyatla önəmli qərarlar qəbul edərkən ciddi düşünün.

Günün ikinci yarısı o qədər də əlverişli olmadığından daha ehtiyatlı tərpənmənlisiniz. İnsanların gur olduğu yerlərə yollanmayın.

Sakit istirahət, yorucu olmayan və maraqlı məşğuliyyət üçün vaxt tapın.

Şir - qarışıq, mürəkkəb, çətin gündür. Fəqət, problemlər müvəqqəti səciyyəlidir və az sonra həll olunacaqlar. Uzunmüddətli öhdəliklər götürməyin, vədlər verməyin. Cari işləri başa vurmamış yeni planlar qurmayın. Boş vaxtınız az olacaq. Süst və ətalətli davranmayın.

Əyləncəni ixtisara salmaq olar.

Günün ikinci yarısı nüfuzlu insanlarla görüş, dövlət qurumlarına baş çəkmək üçün əlverişli deyil. Romantik görüş də pis alınacaq. Bu səbəbdən də ciddi səhvlərə yol verməməyə çalışın.

Qız - əlverişli və yaxşı gündür. Ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Qəbul etdiyiniz qərarlar qeyri-standart olarsa, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çata bilərsiniz. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində çoxdan bəri həllini gözləyən problemi çözmək şansları yaranıb. Son vaxtlar dil tapa bilmədiyiniz insanlarla dil tapa bilərsiniz.

Hüquqi və əmlak məsələlərinin həlli, habelə alış-veriş üçün yaxşı zamandır.

Günün ikinci yarısında səfər və ya səyahət uğurlu alına bilər. Yaxınlarınızla münasibətlərdə həssas olun. Təmasların səmimi, harmonik olmasına çalışın. Romantik təmaslar və dost görüşləri sizi sevindirəcək.

Qəfil hədiyyə istisna deyil.

Tərəzi - işdə uğurlar istisna deyil. Nüfuzlu insanlarla görüşlər pis keçmir. İşdə rəhbərliklə söhbətin konstruktiv olmasına çalışın. Karyera irəliləyişə və ya maaşın artırılmasına nail olmaq şansları var.

Yeni iş yeri axtarışlarına da başlamaq olar. Maraqlı təkliflər alacaqsınız.

Günün ikinci yarısı işgüzar təmaslar müstəvisi ilə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə təşəbbüslər üçün əlverişlidir. Romantik görüş pis keçməyəcək. Maraqlı tanışlıq ola bilər. Üstünlüklərinizi nümayiş etdirin, nöqsanlarınızı gizləməyə çalışın.

Qətiyyətli və iradəli olun. Axşam saatlarında normal istirahət edin

Əqrəb - bu gün yaranan problemləri müstəqil, kimsədən yardım gözləmədən həll etməyə çalışsanız, əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail ola bilərsiniz. Əməkdaşlıq effektiv olsa da, psixoloji baxımdan qeyri-komfort sayıla bilər. İşdə həmkarlarla, fəaliyyət sahəsində isə tərəfdaşlarla gərgin mübahisələr etməyin. İşgüzar və şəxsi münasibətləri əsla qarışdırmayın.

Yeni tanışlıq üçün əlverişli zaman deyil.



Günün ikinci yarısında yaxınlarınız adi günlərlə müqayisədə sizi daha çox tənqid edəcəklər. Onların dediklərində həqiqət olsa da, inciyə bilərsiniz. Əhvalınız pis olmayacaq. Axşam saatlarında xroniki ağrılar başlaya bilər.

Oxatan - sakit və rəvan gündür. Adi, cari və rutin işlərin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. Əlahiddə çətinliklər yaranmayacaq. Prinsipial baxımdan yeni problemlərin həllinə, yaxud da genişmiqyaslı layihənin reallaşdırılmasına başlamayın. Bir çox məsələlərə ifrat mühafizəkar yanaşma sərgiləməyin. Bilik və təcrübənin artırılmasında uğurlar əldə edə bilərsiniz. Maraqlı insanlarla görüşlər istisna deyil.

Günün ikinci yarısında köhnə tanışlar, dostlardan xəbərlər alacaqsınız. Qəfil dəvət də istisna deyil. Maliyyə fonu uğurludur. Gözlədiyiniz məbləğ vaxtında çatdırılacaq. Axşam saatları gəzintiyə və ya alış-verişə yollanmaq istəyirsinizsə, isti geyinin. Soyuqdəymə, zökəm riski var.

Oğlaq - böyük uğurlara və əhəmiyyətli irəliləyişə nail ola bilərsiniz. İntuisiyanızın səsinə qulaq asın. O, ən yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün nə zaman nə etməyi sizə deyəcək. Tamamilə faydasız hesab etdiyiniz informasiyadan da yararlana bilərsiniz. Bilik, təcrübə və məlumatlarınızı artırın.

Diqqətli və sayıq olun. Belədə ən çətin vəziyyətdən çıxış yolunu tapa bilərsiniz. Köməyə ehtiyac duyan insandan yardım və məsləhətlərinizi əsirgəməyin.

Günün ikinci yarısı alış-veriş, maliyyə və əmlak məsələlərinin həlli üçün əlverişlidir. Təmirə başlamaq, interyeri yeniləmək olar.

Dolça - işgüzar görüşlər, əməkdaşlıq şərtlərinin müzakirəsi, yeni sərfəli tərəfdaşlığa başlamaq üçün əlverişli gündür. Fəaliyyətin təşkilatı ilə bağlı ideyalar pis deyil. Rəhbərliklə görüşərək həmin ideyaları müzakirə etmək olar.

Kadr məsələlərinin həlli zamanı laqeyd müşahidəçi mövqeyi tutmayın.

Problemlərin həllində qeyri-standart variantları seçin.

Ailə üzvləri ilə ünsiyyət üçün yaxşı zamandır. Yaşlı qohumlar və uşaqlarla təmaslar sizə müsbət emosiyalar verəcək.

Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə qayğıkeş, həssas olun. Belədə fikir ayrılığı və ixtilaf riski minimuma enəcək.

Balıqlar - yaranmış situasiyanı dəyərləndirmək çətin olsa da, bu işin öhdəsindən gəlməyə çalışın. Bəzi qərarlar və addımlarınızın yanlış olduğunu etiraf etmək üçün özünüzdə cürət tapın. Aldığınız məlumatlarla informasiyanın hamısını yadda saxlamaq çətindir. Bəzi məlumatları unuda bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı sənədlərin hazırlanması, dövlət qurumlarına baş çəkmək, hesabatları ərsəyə gətirmək üçün əlverişli deyil. Məişət problemlərinizi ürəyinizə salmayın. Kiçik məsələlərə görə yaxınlarınızla münaqişə etməyin.

Hansı işə diqqət yetirmək gərəkdiyini, hansı işin də önəmsiz olduğunu müəyyənləşdirin.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

