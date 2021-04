Rusiyalı model gözəlləşmək istəyən zaman YANDI - FOTO

Rusiyada 24 yaşlı model Lana Voron sağlamlıq mərkəzlərindən birində prosedura zamanı kriolipoliz zamanı yanıq xəsarəti alıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lenta.ru xəbər yayıb.

Modelin sözlərinə görə, prosedur zamanı həmin an bərk yanma hiss edib. Bundan sonra o, həmin yerdə izlər görüb. Yaralar günü-gündən böyüyüb və qanamağa başlayıb. Xəstəxanada həkimlər ona “təmas nəticəsində yanıq” diaqnozu qoyulub.

Hadisə ilə bağlı “Təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən xidmətlər göstərmək” maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

