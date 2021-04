Deputatla səfirlik arasında QALMAQAL - “Şər atmırıq, olanı deyirik”

Azərbaycan Milli Məclisinin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Tahir Kərimlinin “Cənubi Koreya ateist dövlətdir. Orada mini yubka, açıq-saçıq geyinən qadınlar 45 dollar cərimə edilirlər” açıqlaması müzakirələrə səbəb olub. Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumatda qeyd olunub ki, Cənubi Koreyada belə geyim üsulunu qadağan edən bir qayda, qanun yaxud nizamnamə yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat Tahir Kərimli də səfirliyə cavab verib.

O, "pravda.az"-a açıqlamasında deyib ki, səsləndirdiyi fikirlər fakta əsaslanır: “Bu barədə mətbuatda da məlumatlar dərc olunub. Məlumatlardan aydın görünür ki, qadağa ləğv olunsa da, yenidən tətbiq olunub. Cənab səfir bilsin ki, şər atmırıq, fikirlərimiz fakta əsaslanır.

Təəssüf edirəm ki, cənab səfirin ölkəsində qəbul edilən qanundan xəbəri yoxdur. Dini inanclar haqqında da məlumatlı deyil. Vikipediyada Koreya haqqında Azərbaycan dilində yerləşdirilən məlumatda qeyd olunub ki, əhalinin 54 faizi ateistdir. Faktiki yarıdan çoxu ateistdir. Şimali Koreya isə tamamilə ateist dövlətdir...”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.