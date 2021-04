Koronavirusun bütün növlərinə təsir edəcək peyvənd HAZIRLANIR

Çinli mütəxəssislər yeni koronavirus növünün müxtəlif mutasiyalarına qarşı təsirli və insanı hər növ ştammlardan daha yaxşı qoruyacaq peyvənd hazırlayırlar.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Dövlət Səhiyyə Komitəsinin epidemiyaya qarşı mübarizə üzrə xüsusi komissiyasının rəhbəri, akademik Çjun Nanşan məlumat verib:

“Çində ən çox istifadə edilən peyvəndlər əczaçılıq şirkətləri “Sinovac” və “Sinopharm”ın hazırladıqları dərmanlardır. Onlar da məsələn, Cənubi Afrika ştammına qarşı təsirsizdirlər. Hazırda bizi mutasiyaya uğramış virusdan qoruyacaq dərmanı inkişaf etdirmək üçün bütün qüvvələrimizi səfərbər etmişik”.

