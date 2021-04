Fəxrəddin İsmayılov vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi Fəxrəddin İsmayılov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 65 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Fəxrəddin Baxış oğlu İsmayılov 1956-cı ilin yanvarın 4-də Yardımlı rayonunda anadan olub.

O, rayonun M.F.Axundov adına orta məktəbində 8-ci sinifə qədər oxuyub, sonra isə yeni açılmış 2 saylı orta məktəbdə təhsilini davam etdirib.

Bir sıra məsul vəzifələrdə çalışıb. Həmçinin Yardımlı rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

2021-ci ilin yanvar ayında təqaüdə çıxıb. /report.az/

