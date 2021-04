Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında PKK terror təşkilatına qarşı hava və quru əməliyyatına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

2.5 ay sonra başlayan əməliyyatlar Metina, Zap, Basyan və Qəndil bölgəsində aparılır. Antiterror əməliyyatına F-16 qırıcıları və hücum helikopterləri də cəlb olunub.



Məlumata görə, çoxlu sayda döyüş təyyarəsi və PUA-larla terrorçuların sığınacaqları, silah-sursat anbarları darmadağın edilir.

