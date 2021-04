Türkiyə ordusu PKK-nın rəhbərlərindən birini məhv etdi

Türkiyənin Milli İstihbarat (Kəşfiyyat) Təşkilatı və Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyat nəticəsində PKK terror qruplaşmasının qollarından biri olan KCK İdarə Heyətinin üzvü Dalokay Şanlı məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sinan Mirhan kod adlı terrorçu "İnterpol” xətti ilə beynəlxalq axtarışda olub.

Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları uzun müddət imiş D.Şanlının Avropadakı fəaliyyətini yaxından izləyirmiş. Kəşfiyyat qurumu onun silahlı əməliyyatları idarə etmək üçün İraqın şimalındakı Gara bölgəsinə gəldiyini müəyyənləşdirib.

Milli İstihbarat Təşkilatı öz məxfi agentləri vasitəsilə D.Şanlının Türkiyənin böyük şəhərlərində komikadze partlayışları və strateji obyektlərdə sobataj aktları planlaşdırdığına dair məlumat alıb. Bundan sonra onun terror qruplaşmasının əməkdaşları ilə toplantı keçirmək üçün yola çıxdığı müəyyənləşdirilib. Bunun ardından terrorçunun məhv edilməsi üçün xüsusi əməliyyat başlayıb.

M.Şanlın daşıyan nəqliyyat vasitəsi mülki şəxslərin olduğu ərazidən uzaqlaşdıqdan sonra partladılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.