Avropada koronavirusdan ölümün ən çox olduğu ölkələr

Avropada hər milyon nəfərə görə ölüm sayının statistikasına görə Macarıstan ilk yerdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 10 milyona yaxın əhalisi olan bu ölkə 2 692 ölüm hadisəsi ilə Çex Respublikasını üstələyib.

Belə ki, 10,7 milyon əhalisi olan Çex Respublikasında koronavirusdan 2 688 ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Son iki həftəyə qədər ilk sırada olan respublikada 1 844 044 nəfər artıq peyvənd edilib.

1 618 068 yoluxmanın qeydə alındığı Çex Respublikasında 28 920 xəstə koronavirusdan həyatını itirib.

