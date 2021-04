"İstedadlı Əlillər İctimai Birliyi"nin sədri Cavad Qasimov vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Qeyd edək ki, təşkilat sədri koronavirusdan vəfat edib.

