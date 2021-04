Türkiyənin məşhur ilahiyyatçısı Nihat Hatipoğlu yenidən tamaşaçıların qəribə sualları qarşısında aciz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il Ramazan ayında Türkiyənin "ATV" kanalında izləyicilərin suallarını cavablandıran ilahiyyatçı bu il də ekran qarşısında çətin anlar yaşayıb.

Belə ki, tamaşaçılardan biri ona "yadplanetlilər müsəlmandır?" sualını verib. İlahiyyatçı isə, ""Quran"da bu barədə bəhs edilmir", - deyərək vəziyyətdən çıxmağı bacarıb

