Günün ulduz falı - 25 APREL

Qoç - mühüm işlə məşğul olacaqsınızsa, xırda detallara və təfərrüatlara həddən ziyadə diqqət verməyin. Ətrafdakı insanlar arasında yer almış paxıllar və bədxahların iradları ilə tənqidlərini qulaqardına vurun. Münasibətlərdən birinə son qoyulacaq. Lakin buna təəssüflənməyin.

Günün ikinci yarısında yeni tanışlıqlar istisna deyil. Belə tanışlıqlar xoş olmaqla yanaşı, işgüzar fəaliyyət baxımından sərfəlidir.

Günün ikinci yarısında ailə üzvləriniz aktiv olacaqlar və bu, sizi sevindirəcək. Bacarıq və istedadınızı tətbiq etmək üçün əla şans var.

Vaxt darıxdırıcı olmayacaq.

Buğa - önəmli, mühüm gündür. Ehtiyatlı, sayıq olun. Sərvaxt davranın. Ciddi səhvlərə yol verməməyə çalışın. Hətta ən kiçik səhv və yanlışlıqların belə, ağır fəsadları ola bilər. Maliyyə itkiləri, uğursuz anlaşma və sövdələşmələr istsina deyil. Bu gün qurduğunuz planlar yalnız zəruri dəyişiklik və yenilənmədən sonra reallaşa bilər. Nəticələr gözlədiyiniz kimi olmayacaq.

Günün ikinci yarısında bütün işlərə, hətta ən xırda məsələlərə ciddi və məsuliyyətli şəkildə yanaşın. Yaxınlarınızla münasibətlərinizi ayırd etməyə, mühüm məsələləri nəzərdən keçirməyə çalışmayın. Münaqişə yarana bilər.

Əkizlər - ehtiyatlı olun. Ağır, çətin, mürəkkəb gündür. Hər şey düzgün taktika seçmək bacarığınızdan asılıdır. İntuisiyanız sizi aldada bilər. Ona görə də təcrübəli insanların məsləhətlərinə qulaq asın. İnandığınız, etibar etdiyiniz insanları dinləyin.

Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Planlaşdırılmamış xərclər olmasın. Alış-verişdə qənaətcil davranın.

Günün ikinci yarısında cari işlərə başdansovdu yanaşmayın, onları çox sadə saymayın. Belədə sonucda problemlər yarada biləcək yanlışlıqlara yol verə bilərsiniz.

Ciddi və diqqətli olsanız, çətinliklər azalacaq.

Xərçəng - işgüzar və şəxsi maraqları qarışdırmasanız, gün uğurlu alınacaq. Çətin situasiyalarda emosiyalarınıza hakim olun. Soyuqqanlı və təmkinli davranış ən yaxşı yardımçıdır. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki məsələlərin həllində düşülməmiş addımlar atmayın. İşdə rəhbərliklə fikir ayrılıqlarını ciddiləşdirməyin. Nüfuzlu insanlarla münasibətləri korlamayın.

Maliyyə baxımından uğursuz zamandır. İtkilər, uğursuz alış-veriş ola bilər. Yanınızda iri məbləğdə pul daşımayın.

Şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri güclənəcək.

Şir - ağır və mürəkkəb zamandır. Bütün mühüm məsələləri təkbaşına, müstəqil şəkildə həll etməyə çalışmasın. Məqsədə doğru aparan yolda çətinliklər yaranarsa, inandığınız, etibar etdiyiniz insanlardan yardım istəyin.

Nüfuz və mövqelərinizi qoruyun. Sizə zərbə vurmaq istəyən adamlar var.

İnsanların gur olduğu tədbirlərə qatılmayın.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla keçirəcəyiniz saatlar əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Yaşlı qohumlara xüsusi diqqət ayırın. Onların sizə ehtiyacı var. Axşam saatlarında xoşagəlməz adamla görüş ola bilər.

Qız - ciddi və böyük miqyaslı işlər görmək üçün əlverişli gündür. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində ən mürəkkəb məsələləri həll edə bilərsiniz. İstedadınızı nümayiş etdirmək üçün münasib şərait və ya imkanlar arayın. Yaradıcı potensialınız yüksək, ideyalarınız yaxşıdır. Yaxınlarınız sizi dəstəkləyəcəklər.

Çətin vəziyyətə düşmüş insanlara yardım edin. Bu, ağır iş deyil.

Günün ikinci yarısı hüquqi və maliyyə məsələlərinin çözülməsi üçün pis deyil. Sərfəli anlaşmalara nail olmaq, yeni layihəyə başlamaq olar. Yeni tanışlıqlar istisna deyil.

Uzaqdan gəlmiş tanışla söhbət uğur vəd edir.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Tərəzi - dəyər verdiyiniz insanda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaratmaq üçün pis gün deyil. Gərəkli insanlarla görüşün, dəvət aldığınız tədbirlərdən imtina etməyin. Romantik görüşə yollana bilərsiniz

Hazırcavab olun, qeyd və iradlarınıza fikir verin. Sözlərinizin arxasında durun. İrad və qeydlərinizdə dəqiq olun. Maraqlarınız forma və məzmun baxımından paradoksal olsa da, məqsədə çatmaq üçün usanmadan irəliləyin.

Günün ikinci yarısında istənilən problemi sürətlə, ifrat səylər olmadan həll edə biləcəksiniz. Məqsədə çatmaq üçün optimal yolu tapın, ən effektiv taktikanı seçin.

Yaşam potensialınız yüksəkdir. İdmanla və ya fiziki işlə məşğul olmaq olar.

Əqrəb - çox münasib gündür. Ən yaxşı məziyyətlərinizi nümayiş etdirin, dürüst qərarlar verin. Peşəkar olun, fəaliyyətinizdə uğur qazanmağa çalışın. İntuisiyanız kəskin olmalıdır. Hətta minimum informasiyaya malik olsanız da, yanlış qərarlar qəbul etməyin.

Yeni biliklər əldə etməyin. Həmin məlumatlar bir qədər sonra karınıza gələcək.

Günün ikinci yarısı praktiki məsələlərin həlli üçün əlverişlidir. Ev işləri və məişət qayğılarının öhdəsindən tezliklə gəlməyə çalışın. Səfər və ya səyahət uğurlu olacaq.

Qonaq qəbul etmək, ailəvi bayram təşkil etmək olar. Romantik təmaslar pis keçməyəcək.

Oxatan - gün asan və sadə olmasa da, maraqlı və məhsuldardır. Məqsədləri nə qədər tez müəyənləşdirsəniz, bir o qədər çox iş görə bilərsiniz. Ən əsası odur ki, sizi yoldan sapdırmağa kimsəyə imkan verməyin. Yalnız, gerçəkdən də, faydalı məsləhətlərə qulaq asın.

Peşəkar fəaliyyət müstəvisində çoxdan bəri mövcud olan fikir ayrılıqlarını dəf etmək imkanları yaranıb. Mövqelərinizi möşkəmləndirmək şansları var.

Bilik və bacarıqların artırılması, faydalı informasiya almaq, gərəkli bacarıqlar əxz etmək üçün münasib zamandır. Önəm verdiyiniz insanlarla asanlıqla dil tapacaqsınız.

Oğlaq - bu gün alacağınız xəbərlərin heç də hamısı sizi sevindirməyəcək. Amma ümumən, gün pis deyil. Yeni, məhsuldar və sərfəli əməkdaşlığa başlamaq olar. Yeni tərəfdaşlar tapmaq, iş yerini daha çox maaş verilən yerə dəyişmək olar. Hətta ən sadə işlərə yaradıcı yanaşsanız, nəticə sizi sevindirəcək.

Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Yaxınlarınızla münasibətlərdə nikbin, pozitiv, həssas olun.

Axşam saatlarında yeni tanışlıq, romantik təmasların başlanması istisna deyil. Yaşam potensialı səviyyəsi yüksəkdir.

Dolça - rahat və münasib gündür. İşgüzar danışıqlar aparmaq, mövqeyinə və fikrinə önəm verdiyiniz insanlarla görüşmək üçün əla zamandır. Fikrinizi konkret, qətiyyətli şəkildə bildirin. Gərəkli arqumentlər tapsanız, mübahisələr yaranmayacaq. İşlə bağlı yeni ideyalar yaranacaq. Peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı məsələlərin həlli üçün orijinal variantlar tapın.

Belədə gün məhsuldar alınacaq.

Günün ikinci yarısı sənədlərlə iş, dövlət qurumlarına baş çəkmək üçün yaxşı vaxtdır. Səfər və ya səyahətə yollanmaq olar.

Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq.

Balıqlar - ehtiyatlı, sərvaxt olun. Bu gün səhvlərə yol versəniz, onların fəsadlarını aradan qaldırmaq çox çətin olacaq. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində problemlər yarana bilər. İşgüzar tərəfdaşlar və ya rəhbərliklə münaqişə istisna deyil. İş yerini dəyişmək barədə düşünə bilərsiniz. Maraqlı təkliflər alacaqsınız.

Yaxınlarınızla dil tapmaq asan deyil. Heç bir səbəb olmadan mübahisələr yarana bilər. Dəyər verdiyiniz insanlarla həssas və qayğıkeş olun. Başqaları ilə münasibətlərdə fasiləsiz güzəştlərə getsəniz, bir qədər sonra təəssüflənəcəksiniz.

Alış-veriş etmək, əyləncəyə pul xərcləmək məsləhət deyil.



