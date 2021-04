Yuri Mavaşyev: “Türkiyənin öz yolu var və onunla gedir”

"Ankara və Vaşinqton arasındakı münasibətləri bundan daha artıq korlamaq çətindir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Caliber.Az-a müsahibəsində Yeni Türkiyənin Öyrənilməsi Mərkəzinin direktoru Yuri Mavaşyev deyib.

"Türkiyədə izləri açıq şəkildə ABŞ-a aparan çevriliş cəhdi oldu. Türkiyədə antiamerika əhval-ruhiyyəsi son illər olduqca yüksəkdir. Görünür, bu (ABŞ-ın fəaliyyətlərini nəzərə alanda), qarşılıqlıdır.

Hazırda ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin inkişafında, üstəlik sadəcə hərbi, strateji əməkdaşlıq sahələrində də yox, digər sahələrdə də hansısa perspektiv görmürəm. Vəziyyəti daha geniş nəzərdən keçirmək lazımdır. Türkiyə Vaşinqtonda hakim olan fikirlərlə uyğun gəlməyən – öz yolu ilə gedir. Ağ Ev Ankaraya öz yolunu göstərmək istəyir, ancaq Türkiyə tərəfi bununla razılaşmır.

Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, ABŞ və Türkiyə rəhbərliyində bundan sonra kimin olmasından asılı olmayaraq, münasibətlər keyfiyyətcə yaxşılaşmayacaq. İndi artıq aydındır ki, ən azı yaxın 10 ildə onlar əvvəlki məcrasına qayıtmayacaq”, - deyə Y.Mavaşyev bildirib.

