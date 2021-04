Amerika Azərbaycanlıları ABŞ Nümayəndələr Palatasına müraciət etdi

Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının idarə heyəti Ermənistanın mina xəritələri ilə bağlı yolverilməz davranışına etiraz əlaməti olaraq bu ölkədəki beynəlxalq təşkilatlara və ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının üzvlərinə məktubla müraciət ediblər.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, məktubda deyilir : Bu məktub Nyu-York Azərbaycan Birliyi və ABŞ-dakı digər yeddi cəmiyyətin adından, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin Ermənistan tərəfindən yerləşdirilmiş minalar və digər partlayıcı qurğularla kütləvi çirklənməsindən doğan ciddi təhlükəyə diqqətinizi cəlb etmək üçün yazılır. Ermənistanın minalanmış ərazilərlə bağlı məlumat verməkdən imtina etməsi, bu ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsinə əngəl yaradır. Bu gün mülki vətəndaşlar və hərbi qulluqçular Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə basdırılmış minalar səbəbindən həyat və sağlamlıqlarını itirirlər.

Bölgədə davamlı sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanat, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bütün hərbi fəaliyyətlərə son qoydu.

İndi azad edilmiş torpaqlarda hamı üçün təhlükəsiz və dinc bir mühit təmin etməyin vaxtı gəldi. Ancaq bir milyona yaxın məcburi köçkün hələ də minalar qoyulduğu üçün öz evlərinə qayıda bilmir. Tərəflər bütün məsələləri danışıqlar masasında həll etməyə razı olsalar da, Ermənistan Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etmir”.

Qeyd edək ki, müvafiq məktublar BMT-nin, "Amnesty İnternational" və "Human Rights Watch" təşkilatlarının ABŞ-dakı nümayəndəliyinə də göndərilib.

Qeyd edək ki, müvafiq məktublar BMT-nin, "Amnesty İnternational" və "Human Rights Watch" təşkilatlarının ABŞ-dakı nümayəndəliyinə də göndərilib.

