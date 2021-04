ABŞ səfiri Türkiyə XİN-ə çağırılıb

ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Devid Satterfild Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” Türkiyə XİN-dəki mənbəsinə istinadən bildirib.

Səfirə ABŞ Prezidenti Co Baydenin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına ölkənin etirazı çatdırılıb.

“ABŞ Prezidenti Co Baydenin 1915-ci il hadisələri barədə bəyanatından sonra ABŞ səfiri Devid Satterfild bizim nazirliyə çağırılıb və nazir müavini Sedat Onal tərəfindən qəbul edilib”, - mənbə bildirib.

Mənbənin məlumatına görə, səfirə məlumat verilib ki, Türkiyə tərəfi Baydenin bəyanatını qəbul etmir və rədd edir.

