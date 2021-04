"Heç nə Holokostla müqayisə oluna bilmir. Erməni lobbiçilərinin yalançı təbliğatına münasibətdə "soyqırım" ifadəsinin istifadə edilməsi ABŞ hökumətinin tarixi səhvidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Israelhayom” a müsahibəsində bildirib.

