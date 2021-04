Yevlaxda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yevlax şəhərində 7 saylı tam orta məktəbin yaxınlığında baş verib.

"VAZ" markalı avtomobil 2009-cu il təvəllüdlü şəhər sakini Şahverdili Zəhra Elbrus qızını vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.