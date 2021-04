Azərbaycanda müdir ondan kömək istəyən işçisini zorladı - "Ərimə deyin, məni boşasın"

Xaçmazda kişini içirdib, arvadına təcavüz ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə ARB telekanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində ekspert kimi iştirak edən vəkil Şəfiqə Nağıyeva məlumat verib.

O, bildirib ki, əri içkili olan qadın qorxusundan əvvəllər də ona əxlaqsız təklif edən, lakin təklifini rədd etdiyi müdirindən kömək istəyib.

Qadın deyib ki, "Yoldaşım içkilidir, qorxuram, məni qardaşımgilə aparın". Kişi də ona "Səni bir qadın var, onun evinə aparacağam. Həyat yoldaşın səhər ayılanda geri qayıdarsan" cavabını verib.

Lakin kişi qadını Xaçmaza apararaq, orada təcavüz edib. Qadın başına gələnlərdən utanıb, geri qayıtmaq istəmir. Ona görə də onu zorlayana "Ərimə deyin, məni boşasın" deyir.

Lakin kişi məcburi onu maşına mindirərək ərinin yanına gətirir. Bundan əlavə, Xaçmaz rayonunun həmin kəndində hamıya deyir ki, qadınla intim münasibətdə olduğu üçün onlara "çörək verir".

"Kimsən, nəçisən, otelin var, nəyin var?!.. Mən, Şəfiqə Nağıyeva, bu məsələni qaldıracağam. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, çörəyə görə sənə möhtac olan insanların başına bu oyunu gətirəsən!", - deyə ekspert qəzəblənib və göz yaşlarını saxlaya bilməyib.(sonxeber.az)

