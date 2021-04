Baydenin namizədindən ermənilərə dəstək - Azərbaycan USAID-ə necə inansın?

ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri, namizədliyi ABŞ Prezidenti Co Bayden tərəfindən Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) rəhbəri vəzifəsinə irəli sürülən Samanta Pauer növbəti dəfə ermənilərə dəstəyini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tvitter səhifəsində “erməni soyqırımı”na aid silsilə tvitlər yazıb.

Pauer bildirib ki, tədbirlərin birində hələ Prezident olmayan Co Bayden ona “erməni soyqırımı”nı ilk fürsətdə tanıyacağını demişdi.

“Bu gün Birləşmiş Ştatların Prezidenti olaraq o belə də etdi”, - o qeyd edib.

Qeyd etmək lazımdır ki, "erməni soyqırımı"nı dəlicəsinə təbliğ edən və hətta 24 aprel tarixini doğum günü elan edən S.Pauer USAID rəhbəri təyin olunacağı təqdirdə, USAID erməni təbliğat maşınına çevriləcək. Demək, artıq Azərbaycan USAID-ə də etibar edə bilməz...

