Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Nikol Paşinyanın Baş nazir postundan texniki istefasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni dövlət başçısının saytında dərc edilmiş Fərmanın mətnində deyilir.

“Konstitusiyanın 130-cu maddəsinə əsasən hökumətin istefasını qəbul edirəm”, - Fərmanda yazılıb.

Daha əvvəl Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan istefa verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.