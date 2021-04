Hikmət Hacıyev: “USAID direktoru Xocalı soyqırımını törətmiş Serj Sarkisyanın tərəfini tutur”

"Samanta Pauer bir tərəfdən Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımını və digər vəhşilikləri törədən müharibə cinayətkarı Serj Sarkisyanın tərəfini tutur, digər tərəfdən qondarma "erməni soyqırımı"nın tanınmasına çağırır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz "Twitter" hesabında yazıb:

"Burada bir şey digərinə ziddir. Ümid edirik ki, S.Pauer USAID (ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi) direktoru olaraq bu məsələni erməni təbliğatı məqsədləri üçün istifadə etməyəcək”.

