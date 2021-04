Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində suyun verilişi dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən (ASC) bildirilib.

Məlumata görə, magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bu gün Bakının Xətai rayonunun Süleyman Əhmədov, Mingəçevir küçələrinə, Kazımaga Kərimov və Aşıq Qurban küçələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.



